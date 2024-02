Traffico Roma del 09-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto ancora intensa la circolazione entrata asulle consolari sulla Cassia alloggiata a Tomba di Nerone auto in fila su via Flaminia dal Gra verso via dei Due Ponti e si continua a correre dalla Colombo verso l’Eur incolonnamenti lungo il tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est file da Portonaccio e sulla tangenzialelento da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni code tra Prenestina viale Castrense sul Gran carreggiata interna rallentamenti tra Casilina Ardeatina esterna incolonnamenti a tratti tra Casilina e Nomentana trafficato il viadotto della Magliana da via del Cappellaccio verso via Laurentina la polizia locale segnala un incidente su via dei Monti Tiburtini code da e verso via dei Durantini resta chiusa per ...