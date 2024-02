Traffico Roma del 09-02-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltoin aumento sulle consolari in entrata atroviamo auto in fila sulla Cassia 3 raccordo e Tomba di Nerone lungo via Flaminia file dal verso le due ponti e sulla via Salaria cose tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe trafficato l’intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est sulla tangenziale code tra Nomentana & Viale dei Campi Sportivi in direzione dello stadio passiamo sul Gran carreggiata interna code a tratti tra Casilina Laurentina in esterna rallentamenti tra Prenestina e Nomentana la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Aurelia tra Largo Don Luigi Guanella Largo Tomaso perassi nelle due direzioni per rottura tubature prudenza per un veicolo in panne lungo la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta ...