Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion – probabili formazioni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A caccia della quinta vittoria consecutiva in casa in Premier League, ilaccoglie ilnella sua casa nel nord di Londra sabato 10 febbraio pomeriggio. I Lilywhites hanno gettato via un paio di gol di vantaggio nel drammatico pareggio per 2-2 con l’Everton lo scorso fine settimana, mentre i Seagulls si sono imposti per 4-1 sui rivali del derby del M23, il Crystal Palace. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che ...