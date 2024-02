Torture a detenuto in carcere | spunta un video | “Immagini agghiaccianti e inaccettabili”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Reggio Emilia, 9 febbraio 2024 – C’è undelle telecamere interne che testimonierebbe le botte subite da un tunisino di 44 anni da parte di dieci agenti di polizia penitenziaria accusati, a vario titolo, di tortura e lesioni – oltreché di falso – nei confronti dell’uomo, in passatoneldella Pulce. E, per i dieci agenti in questione, il pm Maria Rita Pantani ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata il 14 marzo davanti al giudice Silvia Guareschi. "” "Sono, una violenza gratuita contro un uomo solo, privato della libertà, incappucciato, ammanettato e a terra. Ci tengo a sottolineare il lavoro della Procura ...

