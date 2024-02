Tortura in carcere | il video choc del pestaggio Il legale della vittima | Immagini inaccettabili

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildel 3 aprile 2023 neldi Reggio Emilia è uno schiaffo a chi lo guarda e apre una serie di domande. Mentre si discute del trattamento riservato a Ilaria Salis in Ungheria, non si capisce perché per scortare un detenuto in un corridoio di un istituto penitenziario italiano, per quanto in agitazione, sia stato necessario incappucciarlo con una federa stretta al collo, tenuta tirata...