Tortura in carcere a Reggio Emilia | nel video un detenuto incappucciato | preso a pugni e calpestato Chiesto il processo per 10 agenti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Uno di loro gli infila una federa bianca sulla testa e gliela stringe attorno al collo. Mentre è, gli altri gli bloccano gambe e braccia. Dopo pochi metri uno sgambetto lo fa cadere a terra e glicominciano a infierire: schiaffi eal capo, calci in diverse parti del corpo, scarponi a calpestare i polpacci e le caviglie. Poi viene denudato e sollevato di peso, sempre col cappuccio in testa, fino ad essere trascinato in cella. È il pestaggio subito da un 40ennetunisino il 3 aprile scorso neldi, tutto documentato daidelle telecamere di sorveglianza dell’istituto. Diecisono accusati a vario titolo di, lesioni e falso: per loro la Procura ...