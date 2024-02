Torna la neve in Valtellina | sciatori e operatori turistici esultano Quanto durerà? VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pioggia in pianura ein montagna. Come ampiamente previsto dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, l’anticiclone foriero di temperature primaverili è già un ricordo e da giovedì sera l’inverno èto tale in Lombardia. Se Milano è alle prese con l’allerta gialla per rischio idrogeologico, inda venerdì mattina scendono fiocchi diin maniera sempre più insistente, coprendo di un manto bianco le strade e soprattutto le piste da sci che iniziavano a mostrare poco invitanti squarci terrosi. Per la gioia di, invece, la stagione sportiva continuerà. Ilsopra ci mostra la nevicata di Madesimo, uno dei tanti centri dellainteressato dalle nevicate e dal turismo da sci. ...