Torna a crescere il reddito degli italiani | lo certifica l’Ocse Meloni | “Numeri che non si vedevano da tempo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il governo continua ad inanellare una serie di successi sullo stato di salute dell’economia italiana. Dopo i recenti dati Istat sull’occupazione, il record segnato dalla Borsa e dalla lotta all’evasione fiscale arrivano nuovi dati incoraggianti che la premier ha voluto sottolineare: “Ottimi risultati per l’Italia nel terzo trimestre del 2023. Secondo, ilreale delle famiglie per abitante in Italia è aumentato dell’1,4%. Dato ancora più significativo se si tiene conto che nello stesso periodo ilmedio realealtri Stati Ocse si è ridotto”. Così, in un post su Facebook, il presidente del Consiglio Giorgia. Ocse, ilreale delle famiglie cresce dell’1,4% Una crescita incoraggiante, rimarca la premier, ” dovuta principalmente all’aumento della ...