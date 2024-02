Torino | molestie all’Università | sospeso docente di filosofia

(Di venerdì 9 febbraio 2024)dil’ultimo evento scabroso. Undi, infatti, è statoper un mese (periodo in cui non sarà pagato) per aver inviato foto e video inappropriati ad alcune studentesse. A segnalare i comportamenti inappropriati del professore erano state alcune di loro, ascoltate un paio di volte. Il direttore del dipartimento, nell’ultima riunione, ha comunicato a docenti, personale tecnico e studenti il provvedimento adottato. Il climadiè decisamente rovente. Martedì, infatti, si è tenuta una protesta del collettivo Studenti Indipendenti e delle transfemministe di “Nonunadimeno”, che hanno appeso ai muri del rettorato una ventina di foglietti che riportavanofisiche e verbali all’interno ...

Un docente dell'Università di Torino è stato sospeso per un mese per una chat irriguardosa con foto e video sconvenienti inviate alle studentesse. Lavora al Dipartimento