Tor Marancia | Bonessio AVS | bene il progetto di recupero dei Casali per un ecosistema urbano più sostenibile

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La tenuta di Torè salva dalla speculazione edilizia e ora potrà essere riconsegnata ai cittadini romani che potranno finalmente usufruire e godere di questa area di pregio paesaggistico e archeologico. È stato, infatti, approvato ilche prevede ildei tredel Parco di Torcon l’obiettivo non solo di dare nuovo impulso alla vocazione agricola di questa zona ma allo stesso tempo realizzare undi rigenerazione urbana e di socialità con finalità culturali e aggregative. Ringrazio l’assessore Maurizio Veloccia che con determinazione sta portando avanti unfortemente voluto da questa Amministrazione per valorizzare e salvare dal degrado un territorio tra i più ricchi della nostra città per verde e storia. Perché è ...

I lavori di riqualificazione inizieranno entro il 2024.