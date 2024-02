The Warrior – The Iron Claw | la decostruzione del machismo tossico

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per chi, come colei che sta scrivendo, il wrestling è un mondo poco conosciuto il nome Von Erich potrebbe non far accendere alcuna lampadina. Ecco perché il film di Sean Durkin non solo ha il pregio di raccontare una pagina sportiva della storia americana ma anche il dolore provato dai campioni di quella che, ancora oggi, viene considerata una delle famiglie più importanti del wrestling. Con il suo approccio da biopic classico The– Thetrova infatti un buon bilanciamento tra narrazione dei fatti e indagine psicologica dei personaggi; il tutto spingendosi anche oltre e inserendosi, pure se in punta di piedi, nel dibattito contemporaneo sulle rappresentazioni di genere con qualcosa di interessante da dire su quanto male provochino i retaggi del. La storia di una ...

In The Warrior - The Iron Claw , come in tutti i film del regista Sean Durkin, il tema sono le famiglie o le sette - o, in molti casi, entrambe le ... (gqitalia)

Esistenze votate a ogni tipo di sacrificio per raggiungere l'agognato successo che però si frantumano davanti ai colpi della vita e all'autodistruzione generata da un ambiente famigliare e culturale t ...Ispirato alla vera storia dei campioni texani del wrestling anni '80 noti come i fratelli Von Erich, The Warrior - The Iron Claw di Sean Durkin non ha quasi nulla dello sport movie (niente riscatto, n ...The Warrior è uscito nelle sale: scopriamo che allenamento ha fatto Zac Efron per diventare così muscoloso. È irriconoscibile.