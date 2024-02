Tesi di laurea | “Le Lingue tra educazione culture e traduzione”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMartedì 6 febbraio quattro studenti dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “SSML Internazionale” di Benevento hanno brillantemente conseguito latriennale in Mediazione Linguistica – L12. L’esame finale disi è tenuto presso l’Aula Magna dell’Università e particolare soddisfazione è stata espressa dal Prof. Paolo Palumbo, Direttore f.f. che ha presieduto la seduta. Il Direttore ha introdotto la seduta sottolineando la qualità dell’offerta formativa della SSML di Benevento e la forte sinergia in atto con il territorio, come espressa anche dagli elaborati dipresentati dai candidati. La SSML Internazionale di Benevento è una realtà universitaria che offre una formazione accademica in ambito linguistico, elemento strategico per il mondo del lavoro. Le...