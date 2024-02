Terribile volo dal terrazzo di casa | bimba precipita per dieci metri Ricoverata al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prato, 9 febbraio 2024 – Grande paura oggi pomeriggio al Soccorso, in via Torino. Intorno alle 17 una bambina di 8 anni è caduta daldindo sulla strada. Immediati i soccorsi, grazie ai passanti che hanno assistito alla scena con paura e apprensione. Per fortuna la bambina, dopo gli accertamenti alseguiti all’intervento dei sanitari del 118, non è in pericolo di vita, anche se attualmente èal Trauma center dell’ospedale fiorentino. La polizia sta indagando su quanto è accaduto, ma in base alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un incidente domestico. Anche i passanti hanno visto la caduta e si sono attivati per "accendere" prima possibile la macchina dei soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti con l’ambulanza e l’automedica, hanno deciso di ...