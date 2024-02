Terribile incidente in Alto Adige | morto un giovane di Impruneta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Tragedia in. Filippo Gabriele, 33 anni di, èall’alba di oggi, venerdì 9 febbraio, in unstradale avvenuto sulla superstrada MeBo Merano Bolzano, all’altezza dell’uscita di Lana-Posta. Il 33enne stava viaggiando a bordo della sua utilitaria, quando poco dopo le ore 05 è avvenuto ilimpatto. L’auto, come mostrano le foto scattate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, è andata completamente distrutta. L’è avvenuto sulla corsia nord in direzione Merano. Filippo Gabriele ha lavorato in quelle zone nel periodo del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, però nell’ultimo periodo era tornato nel fiorentino. Nonostante l’arrivo ...