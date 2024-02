Terremoto Parma di 4 1 avvertito anche a Milano e Reggio-Emilia Da mercoledì prosegue lo sciame sismico

(Di venerdì 9 febbraio 2024). Dava avanti lo: più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, Calestano e Frassinoro....

Parma , 8 febbraio 2024 – " l’Appennino Emiliano-Romagnolo si sta muovendo verso nord-est, è questa la ragione dello sciame sismico in provincia di ... (ilrestodelcarlino)

Uno sciame sismico è in corso da ieri tra Parma e Modena , dopo il Terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro a Langhirano. Carlo Meletti ( Ingv ): " fino ... (fanpage)

Parma , 9 febbraio 2024 – Non si arresta lo sciame sismico nel Parmense. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,4 si è verificata alle ore 3,55 con ... (ilrestodelcarlino)

Terremoto oggi venerdì 9 febbraio 2024 in provincia di Parma Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv oggi , venerdì 9 ... (tpi)

Terremoto Parma. Da mercoledì va avanti lo sciame sismico: più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, Calestano e Frassinoro. Tantissime anche dopo la ...Il 09 Febbraio 2024 ore 12:59 è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 22.1 km a Calestano (PR), la seconda nelle ultime 24 ore. Leggi qui per approfondire. Secondo ...Continua lo sciame sismico sull'Appennino in Emilia-Romagna, vicino Parma registrato con terremoto con magnitudo 3.4 ...