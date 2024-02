Terremoto oggi venerdì 9 febbraio 2024 in provincia di Parma

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una scossa didi magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv, a Calestano, indi. DATI #RIVISTI #ML 4.1 ore 13:06 IT del 09-02-a 5 km NE Calestano (PR) Prof= 20.7 Km #INGV 37547911 https://t.co/TIUnIcHzsk https://t.co/NHLL0M8JD2 — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 9,Notizia in aggiornamento

Terremoto oggi | 9 febbraio 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime ... (tpi)

Parma , 9 febbraio 2024 – Non si arresta lo sciame sismico nel Parmense. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,4 si è verificata alle ore 3,55 con ... (ilrestodelcarlino)

Perugia, 9 febbraio 2024 – La terra trema in Umbria . Alcune scosse sismiche sono state registrate dall'Ingv a 4 km a nord-est di Spoleto , in Umbria . ... (lanazione)

Perugia, 9 febbraio 2024 – La terra trema in Umbria . Tre scosse sismiche ravvicinate sono state registrate dall'Ingv a 4 km a nord-est di Spoleto , ... (lanazione)

Terremoto Parma. Da mercoledì va avanti lo sciame sismico: più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, Calestano e Frassinoro. Tantissime anche dopo la ...Il 09 Febbraio 2024 ore 12:59 è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 22.1 km a Calestano (PR), la seconda nelle ultime 24 ore. Leggi qui per approfondire. Secondo ...Perugia, 9 febbraio 2024 – Scuole chiuse a Spoleto per le scosse di terremoto che sono state registrate oggi intorno a mezzogiorno. La più forte di magnitudo 3.5. Il Comune ha deciso di chiudere le s ...