Terremoto oggi Parma | scossa di magnitudo 4 1 | epicentro a Calestano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Varie scosse nell'area da mercoledì scorso L'Ingv ha registrato, alle ore 13.06, unadi4.1 in provincia di. L'è stato localizzato a 5 km da. Da mercoledì scorso si stanno registrando varie scosse nell'area.

Perugia, 9 febbraio 2024 – La terra trema in Umbria . Alcune scosse sismiche sono state registrate dall'Ingv a 4 km a nord-est di Spoleto , in Umbria . ... (lanazione)

Perugia, 9 febbraio 2024 – La terra trema in Umbria . Tre scosse sismiche ravvicinate sono state registrate dall'Ingv a 4 km a nord-est di Spoleto , ... (lanazione)

Terremoto oggi venerdì 9 febbraio 2024 in provincia di Parma Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv oggi , venerdì 9 ... (tpi)

Terremoto Parma . Da mercoledì va avanti lo sciame sismico : più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, ... (ilmessaggero)

Terremoto, nuove scosse in Emilia-Romagna e Umbria. È stata di magnitudo 4.1 la scossa di terremoto registrata dall'Ingv, alle ore 13.06 in provincia di Parma. L'epicentro è stato localizzato a 5 km ...Quattro scosse di terremoto sono state registrate nel giro di pochi minuti a Spoleto in provincia di Perugia: la più forte di magnitudo 3.4 ...Sono state chiaramente avvertite dalla popolazione le tre scosse di terremoto avvenute intorno a mezzogiorno a Spoleto - la più forte di magnitudo 3.5 - dove il Comune ha deciso di chiudere le scuole ...