Terremoto oggi in Umbria | scossa di magnitudo 3 5 a Spoleto

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Perugia, 9 febbraio 2024 – La terra trema in. Alcune scosse sismiche sono state registrate dall'Ingv a 4 km a nord-est di, in. La prima, registrata alle ore 11.55, è stata la più forte, con3.5, seguita da altre due, alle ore 11,57 e alle 12,08, rispettivamente di3.1 e 2.3. L'epicentro è collocato a 7-8 km di profondità. Le scosse sono state avvertite in modo distinto dalla popolazione ma al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. I vigili del fuoco fanno sapere che non ci sono al momento né danni né feriti ma sono comunque arrivate alcune richieste di verifica, probabilmente più per paura che per danni reali. Le scosse diarrivano dopo lo sciame sismico che in questi giorni sta facendo ...