Terremoto oggi a Parma | stop ai treni sulla linea Pontremolese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Spezia, 9 febbraio 2024- Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale dalle 13,30 tra Fornovo e Borgo Val di Taro, nel Parmense,-La Spezia), per effettuare verifiche tecniche a seguito della scossa didi magnitudo 4.2 registrata dall'Ingv a 5 chilometri da Calestano. Nella zona è in corso uno sciame sismico con almeno un centinaio di scosse dall'altro ieri. Come riporta il sito ditalia - che sta attivando un servizio sostitutivo di autobus - è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico sui binari. A seguito della sospensione iRegionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.