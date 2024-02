Terremoto in provincia di Perugia | la scossa di magnitudo 3 5

(Adnkronos) – Terremoto oggi in Emilia Romagna , dove una serie di scosse si è verificata in provincia di Parma da questa mattina intorno alle 6.30. ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Terremoto oggi in Emilia Romagna , dove una serie di scosse si è verificata in provincia di Parma da questa mattina intorno alle ... ()

Parma , 8 febbraio 2024 – Non si ferma lo sciame sismico che è iniziato ieri mattina in provincia di Parma , tra Langhirano e Calestano. Tra la notte ... (ilrestodelcarlino)

(Adnkronos) - E' stata di magnitudo 3.5 la scossa di terremoto, registrata dall'Ingv alle 11.55 di oggi, venerdì 9 febbraio 2024, in provincia di Perugia in Umbria. La scossa è stata localizzata a 4 ...Terremoto Parma. Da mercoledì va avanti lo sciame sismico ...due di magnitudo 3.4 e 3.2 segnalate nella provincia di Parma tra le 3.55 e le 4.03 come dai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 11:55 con epicentro a Spoleto, in provincia di Perugia. La profondità stimata è stata di circa 8.2 Km. Potete monitorare tutte le ...