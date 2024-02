Terremoto in Italia | 15 scosse nella notte Sciame sismico senza fine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra la mezzadi venerdì 9 febbraio e le prime ore del mattino, un’intensa sequenza sismica ha tenuto svegli e in apprensione gli abitanti della provincia di Parma, in particolare nelle aree di Langhirano e Calestano. Dall’inizio della mezza, quindicidihanno scosso la regione, con due eventi principali che hanno catturato l’attenzione per la loro intensità. Alle 3.55, una scossa di magnitudo 3.4 ha colpito a soli 4 chilometri da Langhirano, seguita poco dopo, alle 4.03, da un’altra scossa di magnitudo 3.2 localizzata a 5 chilometri da Calestano. Questi eventi sismici si sono distintamente fatti sentire dalla popolazione, non solo nei comuni direttamente coinvolti ma anche in altre aree vicine, comecittà di Parma. Gli abitanti, soprattutto coloro che risiedono ai ...