Terremoto | in Emilia-Romagna torna la paura | forte scossa e sciame sismico

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Torma a tremare la terra in. Unocon oltre 100 scosse si sta veriicando nel territorio di Parma. Lapiù, di magnitudo 4.2 è stata registrata dall'Ingv venerdì 9 febbraio con epicentro a Calestano alle 13.06 a una profondità di 21 km. "Dal 7 febbraio 2024 la Rete Sismica Nazionale sta registrando una serie di eventi sismici localizzati in provincia di Parma in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro", spiega l'istituto sul suo sito. "Al momento (aggiornamento 9 febbraio ore 14:00) sono stati registrati 121 terremoti con una magnitudo massima pari a 4.2. Le profondità ipocentrali sono mediamente intorno a 18-20 km, con eventi che raggiungono profondità anche maggiori". Per laodierna al ...

