Terremoto di 4 2 a Parma | sospesa la circolazione dei treni | attivato il sistema Alert System «Scossa sentita da Milano a Reggio Emilia»

Terremoto , nuove scosse in Emilia-Romagna e Umbria. È stata di magnitudo 4.1 la scossa di Terremoto registrata dall'Ingv, alle ore 13.06 in provincia ... (leggo)

La Spezia, 9 febbraio 2024- Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale dalle 13,30 tra Fornovo e Borgo Val di Taro, nel Parmense, sulla ... (lanazione)

I campionati stanno entrando nella fase decisiva, ma c'è qualche club che deve fare i conti anche con altri problemi extra-campo ...Terremoto, nuove episodi in Emilia-Romagna e Umbria. È di magnitudo 4.1 il dato registrato dall'Ingv, alle ore 13.06 in provincia di Parma. L'epicentro è stato localizzato a 5 km da Calestano. Aumenta ...La Spezia, 9 febbraio 2024- Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale dalle 13,30 tra Fornovo e Borgo Val di Taro, nel Parmense, sulla linea Pontremolese ( Parma-La Spezia ), per ...