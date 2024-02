Terremoto a Spoleto | allestite tre aree di accoglienza

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Dopo lo sciame sismico nel territorio di, il Comune ha previsto trediper la popolazione. Sono in fase di allestimento 20 posti letto nell'area attrezzata di Eggi, 40 all'interno del Palazzetto dello Sport «Don Guerrino Rota» e altrettanti nella palestra dell'Istituto alberghiero, dove verranno ospitati gli studenti del convitto della scuola e il personale. Scuole chiuse Domenica 11 febbraio verranno invece svolti i sopralluoghi speditivi per verificare lo stato degli edifici scolastici e di quelli pubblici. Nel pomeriggio di venerdì si è riunito il Centro operativo comunale nella sede della Protezione civile di Santo Chiodo. Le scosse sono state diverse nella giornata di oggi, 9 febbraio, tutte chiaramente avvertite dalla popolazione. Secondo quanto ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 è stata Avvertita in provincia di Spoleto , in provincia di Perugia , alle 12.59 di oggi, venerdì 9 febbraio ... (tpi)

Due scosse di terremoto in due minuti hanno fatto tremare di paura Spoleto in tarda mattinata. La più forte magnitudo 3.5. Scuole chiuse ...Sciame sismico anche in Umbria, con scosse a Spoleto fino a 3.5 e scuole chiuse per precauzione ...I precedenti più recenti Un terremoto ben documentato è quello del 4 marzo 1898, con una magnitudo ...Abbiamo interpellato Carlo Meletti, ricercatore e sismologo della sede pisana dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...