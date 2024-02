Terremoto a Parma | scossa di magnitudo 4 1 | l’epicentro a Calestano “Sequenza sismica da giorni”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una fortediè stata avvertita in provincia dipoco dopo le 13. Il sisma è stato registrato alle 13.06 con epicentro a 5 chilometri da, alle pendici dell’Appennino emiliano. La, come certificato dall’Ingv, è stata di 4.1. Laè stata avvertita in diverse province, fino alla Liguria e la Lombardia. Si tratta dell’ennesimodi unache sta interessando la zona da duecon circa un centinaio di episodi. Altre due scosse didi3.4 e 3.2 erano state registrate nella notte: secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i terremoti sono avvenuti rispettivamente alle 3.55 e ...

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.8 e 4.3 ore è stata registrata dall’Ingv alle 13.06 in provincia di Parma, dove da mercoledì è in atto uno sciame sismico con oltre cento scosse rilevate ...Terremoto Parma. Da mercoledì va avanti lo sciame sismico: più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, Calestano e Frassinoro. Tantissime anche dopo la ...Continua lo sciame sismico sull'Appennino in Emilia-Romagna, vicino Parma registrato con terremoto con magnitudo 3.4 ...