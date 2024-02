Terremoto a Parma e a Spoleto | il sismologo | “Nessun collegamento tra i due eventi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pisa, 9 febbraio 2024 - “legame tra glisismici del parmense e di”. A parlare è Carlo Meletti, ricercatore edella sede pisana dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. “Si tratta di fenomeni assolutamente distinti tra loro - spiega -. Nella zona dida diverse settimane è in atto un’attività sismica. Mentre quella diè una sequenza iniziata nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. Al momento (metà pomeriggio di oggi, ndr.), siamo a 125 scosse. Si tratta di un’attività diversa, in una zona già in passato conosciuta per altre sequenze sismiche e per terremoti anche forti ed abbastanza profondi (mediamente di 20 chilometri, contro i 10 di quelli in Appennino”. “Ogni giorno - prosegue Meletti, - registriamo decine di scosse in ...