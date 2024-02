Terracina violenza sessuale sulla nipotina di 14 anni | in manette zio orco

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Avrebbe abusato della12enne mentre badava a lei su richiesta dei genitori. La scoperta della famiglia dopo diversi mesi di tormento della ragazzina. “Ogni famiglia è infelice a modo suo”, scriveva Tolstoj in Anna Karenina. Ma il dolore che vivono le vittime diperpetrata tra le mura di casa, è una ferita diversa dalle altre. Soprattutto se la vittima è una minore di 12. La scoperta è avvenuta perché la ragazzina, dopo mesi che serbava il trauma, ha deciso di raccontare la sua esperienza, da cui poi è partita una denuncia che ha permesso di fermare il responsabile. Una persona di fiducia, che avrebbe dovuto badare a lei: invece lo zio ha approfittato di lei. Violentata dallo zio a 12: per mesi non ha detto nulla per paura di non essere creduta Per otto mesi una ...