Terracina Violenza sessuale su una 12enne | finisce in manette lo zio della giovane

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 9 febbraio 2024)– Non riusciva più a sopportare il peso di quel segreto che aveva tenuto per diversi mesi, ben otto. Per poi confidarsi con la sorella maggiore: solo in questo modo è venuta alla luce una drammatica vicenda avvenuta nel febbraio del 2023, quando la vittima aveva solo 12 anni. Per l’accusa è stata violentata L'articolo Temporeale Quotidiano.