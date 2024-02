Terracina | esplode bombola di gas | famiglia estratta dalle macerie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare sono state estrattedella palazzina, parzialmente crollata a causa dell’esplosione di unadi gas avvenuta questa sera a, Latina. I tre sono stati trasportato in ospedale in codice rosso. é statao estrattomaceria anche un cane. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.