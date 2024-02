Terra Amara anticipazioni oggi | Zuleyha fa una scoperta pericolosa

Saniye scopre che Ekrem sta facendo recintare un terreno di proprietà degli Yaman. Zuleyha si reca da lui per chiedere spiegazioni, ma Ekrem le dice di avere acquistato quel terreno da un uomo ...Questa sera va in onda la soap opera turca per il terzo appuntamento consecutivo in concomitanza con il Festival: Zuleyha si vendica degli intrighi di Betul Terzo imperdibile appuntamento consecutivo ...Alla Villa saranno tutti sconvolti per la morte di Saniye, mentre Gulten sarà portata in ospedale in gravi condizioni ...