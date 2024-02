Terni | Bandecchi formalizza le sue dimissioni da sindaco | “Saranno effettive dal 28 febbraio | ora le elezioni europee”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Annunciate ieri, protocollate oggi. Con buona pace di chi era convinto che si trattasse di una manovra politica che non sarebbe arrivata a conclusione. E invece Stefanohato le suedadi: a riceverle è stato il capo di Gabinetto che le ha protocollate.ora inoltrate anche alla prefettura. E non è mancata la presa di posizione del diretto interessato. “C’è un capo di gabinetto che ha ricevuto le miee credo le abbia protocollate, le manderà in prefettura e da lì partiranno le mieche diverrannoil 28 di” ha detto il primo cittadino dimissionario ai microfoni del programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Radio Roma Sound fm90. ...