Teresa Mannino torna in TV con lo spettacolo Il giaguaro mi guarda storto | presto sul Nove

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 febbraio 2024)in TV, sul, con il suo ultimoteatrale, Ilmi, in arrivo prossimamente. Dopo aver condotto la terza serata di Sanremo 2024,annuncia che sta perre in TV. Sarà ila ospitare prossimamente il suo ultimoteatrale, Ilmi. Con la sfida di portare il "suo" teatro in tv, laadatta il linguaggio universale del palcoscenico per farlo arrivare dritto al cuore dei telespettatori. Ilmi: di cosa parla L'artista ...