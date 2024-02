Teresa Mannino | regina palermitana dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è senza dubbio una delle attrici comiche più apprezzate del panorama italiano. A Sanremo 2024 ne ha dato una prova. Al fianco di Amadeus ha risvegliato un Festival sempre uguale, lei ha portato l’allegria e La riflessione. Chi è? Siciliana doc, è nata a Palermo nel 1970 e si è laureata in Filosofia presso l’ateneo del capoluogo siciliano. La recitazione l’ha però sempre attratta più della speculazione filosofica, così dopo la laurea ha deciso di trasferirsi a Milano per seguire i corsi alla Scuola Europea di Recitazione del Teatro Carcano. Gli anni di studio l’hanno vista impegnata in rappresentazioni di grandi classici come “Lisistrata” di Aristofane e “Le pièces de l’air” di Eugène Ionesco. È stato però l’incontro con il cabaret di Zelig a Milano a segnare la vera svolta artistica ...