Teresa Mannino in tv con il suo ultimo spettacolo teatrale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A poche ore dalla co-conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus, Nove annuncia con il ritorno di, tra le più apprezzate autrici del teatro comico italiano nella prossima stagione televisiva. Il canale del gruppo Warner Bros. Discovery presenterà, infatti, in prima tv assoluta il suo, intitolato Il giaguaro mi guarda storto.torna, dunque, protagonista sul palco con una carica di desideri, racconti e interrogativi. Il suo primo desiderio è quello di riconnettersi con il suo pubblico, di scambiare sguardi con ogni spettatore presente in platea e scoprire chi siamo diventati dopo questo lungo periodo di assenza dagli spettacoli dal vivo. Foto Kikapress Attraverso racconti d’infanzia e riflessioni sulla ...

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Teresa Mannino ha iniziato il suo monologo sulla crisi climatica con quest'affermazione ...Ecco le nostre pagelle della terza serata di Sanremo 2024, quella in cui Russell Crowe ha preso in giro John Travolta e la gag della sera prima e l'Ariston si è alzato in piedi per Angelina Mango.