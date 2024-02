Teresa Mannino | il monologo a Sanremo 2024 | «L’uomo ricco | bianco e occidentale pensa che gli altri siano a sua disposizione»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’attrice e comica palermitana: «Gli animali umani preferiscono il potere. Anche a me piace il potere: di ridere e di farvi ridere»

Segui in diretta tutti gli aggiornamenti sul Festival di Sanremo : i cantanti in gara, gli ospiti, la scaletta e tutto ciò che accade sul palco ... (vanityfair)

La star della terza serata di Sanremo 2024 è lei: Teresa Mannino , che ha già spoilerato il suo look . Roberto Cavalli, di cui ha pubblicato il ... ()

(Adnkronos) – “Stasera devo fare tutto quello che non ho fatto in tutta la vita. Voglio cantare a Sanremo”. Il secondo ingresso di Teresa Mannino ... ()

(Adnkronos) – Terza serata di Sanremo 2024 oggi, giovedì 8 febbraio. L’ironia di Teresa Mannino, l’appello alla pace di Eros Ramazzotti, la musica di Russell Crowe e l’ovazione per Gianni Morandi che ...Cos’è accaduto Mentre Teresa Mannino, la co-conduttrice di stasera, afferma come tanti colleghi di Crowe abbiano origini italiani, viene citato anche Travolta. “Sì, sì”, commenta Crowe, mentre ...E’ subito Teresa Mannino show 21.33: Amadeus accoglie Teresa Mannino “dalla Sicilia con furore”. La comica parte a razzo dalla scalinata: “Sanremo si ama, Ama si ama, ma io non scendo (…) Queste scale ...