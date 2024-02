Teresa la ladra si prende Sanremo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Quando appare sul palco con una giacca dorata, un po’ Goldfinger, un po’ Ferrero Rocher, Amadeus è nero. Sì, certo dice che è felice, ma sotto, sotto, i gioielli di famiglia gli girano come pale eoliche dell’agrigentino in una giornata di scirocco. Il Qua-Qua Gate ha preso il volo, assumendo dimensioni enormi. Un cetriolone. Pubblicità occulta, scarpe bianche con logo in vista, telecamere assassine che le inquadrano a manetta. Vabbè. Finché dura fa verdura e travolto da un insolito destino il Festival fa uno share, che regge alla grande il confronto con il Pippometro. Anche Russell Crowe, in versione Babbo Natale soul, gli passa una palla al burro, facendo “dissing” a distanza contro il collega. John è perculato in mondovisione da Massimo Decimo Meridio. I social applaudono: «Siamo Stravolti», «Che momenti altissimi stiamo vivendo», «Al mio segnale scatenate il ballo del qua-qua». ...