Tennistavolo Serie A1 | trasferta in Sardegna Match delicato per l’Apuania in casa del Norbello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)da non sottovalutare quella che domani attendeche, nella terza giornata di ritorno del campionato nazionale di A1, vola inper fare visita alOristano (inizio ore 18). Il pareggio interno con il Messina, ottenuto dopo oltre 4 ore di gioco equilibrato, ha permesso ai carraresi di mantenere la testa della classifica seppure con un solo punto di vantaggio sui siciliani che in questa giornata osservano il previsto turno di riposo (nel girone c’è un numero di squadre dispari), riposo cheosserverà alla quinta giornata. Per i gialloazzurri è d’obbligo fare punti per tenere a distanza di sicurezza il Messina che, come avviene ormai da diversi anni, sarà la squadra, salvo clamorose sorprese nelle cinque giornate che mancano alla ...