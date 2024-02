Tendenza al masochismo | Schlein e la fantasia compulsiva Parla Crepet

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Paolo, celebre psichiatra e volto tv, è stato intervistato dal giornalista Francesco Specchia di Libero. La protesta contro la Rai, il caso di Ilaria Salis, la questione del patriarcato. Tutte le battaglie cavalcate dal Partito Democratico. Un solo obiettivo: capire quale sia l'immaginario della forza politica guidata da Elly. "La a sindrome della '' può effettivamente adattarsi al Partito democratico. Esiste, di sicuro, uno spaesamento della segretaria Elly, dovuto a una serie di errori di comunicazione: dall'esordio su Vogue Italia al conclave nella Spa umbra, passando per la consulente armocromista, quando sarebbe stato più opportuno un consulente per il Medioriente. Ma in fondo questo non è psichiatria", ha detto il saggista. Quando Specchia ha ...