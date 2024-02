Temptation Island | finita la relazione tra due protagonisti del programma | ecco chi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’ultima edizione diha appassionato particolarmente i telespettatori di Canale 5, che si sono affezionati alle storie dei loroe anche a distanza di mesi hanno continuato a seguirli sui social. Tra loro ci sono anche Manuel Marascio e Isabella Recalcati, che si erano presentati nel reality delle tentazioni perché Manuel credeva che Isabella non fosse contenta della vita con lui e del tenore che lui poteva permettersi. I due sono riusciti però a superare le loro incomprensioni e hanno deciso di lasciare ilinsieme e in tutti questi mesi la coppia si è mostrata felice sui social. A quanto pare però negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, dal momento che Manuel ieri, mentre rispondeva ad alcune domande dei fan ha chiesto loro di fare domande circa la sua vita sentimentale e la ...

