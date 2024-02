Tempesta d' amore | anticipazioni italiane | Josie fa una terribile scoperta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Klee scoprirà che Erik Vogt non è suo padre, nel corso dei prossimi episodi did'. Per la ragazza sarà uno shocke il suo rapporto con l'uomo rischierà di essere seriamente compromesso. Ricordiamo che, di recente,ha deciso di partecipare ad un torneo di biliardo con l'obiettivo di vincerlo e raccogliere il denaro necessario per l'acquisto di un macchinario per il cioccolato. Durante gli allenamenti, Erik ha scoperto che la giovane cuoca è in grado di arrotolare la lingua e che quella caratteristica è un tratto genetico. Tuttavia, Vogt ha anche saputo che né lui né Yvonne possiedono quella stessa peculiarità die ha iniziato a sospettare che non fosse davvero sua figlia. A quel punto, assillato dai dubbi, Erik ha deciso di effettuare un test ...