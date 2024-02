Televoto record per Geolier | rivelazioni sui risultati | nessuno come lui

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Fuori dalla top 5 della sala stampa, ma al primo posto nella classifica ottenuta daidei voti del pubblico e delle radio,si avvia in tranquillità verso la finalissima a cinque di domani. Stamani però è arrivata la vera notizia sconvolgente, perché pare che il rapper napoletano abbia ottenuto un risultato daal. Il giornalista del quotidiano Il Giornale, Paolo Giordano, in collegamento da Sanremo per Uno Mattina, ha rivelato cheha conquistato più voti di tutti gli altri 14 artisti messi insieme. Undaper: “Più di tutti gli altri messi insieme”. “Sì ieri sera sono entrati in classifica Ghali, Mr Rain e Il Tre, ma questo è l’effetto del. Questo effetto dei voti ...