Telelaser Lazio | dove saranno i controlli dal 9 al 11 febbraio | rischi una multa salatissima

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Autovelox nel, tornano ianche questa settimana su alcune delle principali arterie della Regione. Le verifiche riguarderanno anche due tra le principali strade percorse ogni giorno da migliaia di pendolari: la Pontina e il Grande Raccordo Anulare. Polizia Stradale(ilcorrieredellacitta.com)Il fenomeno dell’alta velocità, così come quello della distrazione al volante, continua ad essere tra le principali cause di sinistri stradali. E questo in particolare a Roma, è stato messo nero su bianco da uno studio recente, come testimoniano i tanti incidenti, spesso gravi, che si verificano praticamente ogni giorno. Uno dei modi per contrastare i comportamenti scorretti alla guida è quello deida parte delle forze dell’ordine con la strumentazione (mobile) del ...