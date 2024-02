Tavolini sul sagrato di San Domenico Maggiore | ok da Soprintendenza dopo polemiche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArriva l’ok a sedie esuldi San. Un via libera dellaledi 2 anni fa. Un sì condizionato ad alcune prescrizioni: è autorizzata la presenza “esclusiva” di 5e 4 sedie. Vietati altri elementi di arredo, come gli ombrelloni. Salvo eventi temporanei, per cui servirà un nulla osta straordinario. La precedente autorizzazione era stata sospesa. Ora è stata rimodulata, su istanza di una società, per il bar-ristorante “Dom”. Per ildell’antico complesso, si concede l’occupazione temporanea di una porzione di 37,50 mq. Durata: 3 mesi rinnovabili. Il canone dovuto è di 1.330 euro. Il disco verde dellaè ...