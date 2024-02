Tatuaggio a piuma | un simbolo di libertà e dai significati profondi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) I tatuaggi sono senza alcun dubbio una della forme di comunicazione e d’arte maggiormente diffuse. Una forma di espressione non verbale che, in tanti (anzi, tantissimi) hanno scelto e scelgono ogni giorno come strumento e veicolo delle proprie emozioni. Non solo un vezzo estetico, ma un vero e proprio modo per imprimere in modo indelebile ciò che si prova, ciò che si sente, ciò che si è, attraverso frasi, disegni più o meno realistici, dati, numeri e simboli. Insomma, qualsiasi cosa, purché il suo significato corrisponda a ciò che si vuole esprimere. Per esempio prendendo spunto dalla natura, dal mondo animale e optando per dei tattoo che ne richiamano la forma o delle parti, come ila forma di: perché sceglierlo Che si tratti di decorare il proprio corpo, di rendere indelebile sulla ...