Tassi | a dicembre mutui scesi al 4 | 82% In ribasso anche i finanziamenti alle imprese

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tornano in calo, a2023, isuidelle bfamiglie dopo il picco di novembre quando si era toccato il livello massimo dal 2008. Già segnalato dal mercato e dagli operatori bancari, il dietro front che anticipa le future mosse della Bce, è ora ufficializzato dai dati della Banca d’Italia secondo cui isui nuovinell’ultimo mese dell’anno scorso sonoal 4,82% contro il 4,92 del mese precedente. Inquelli sui: al 5,46 per cento contro il 5,59 nel mese precedente L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tornano in calo, a dicembre 2023, i tassi sui mutui delle banche alle famiglie dopo il picco di novembre quando si era toccato il livello massimo dal 2008. (ANSA) ...