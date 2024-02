Taranto | picchia e sequestra la fidanzata | arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidianola, per questo motivo la Polizia di Stato haun giovaneperché ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia, sequestro di persona, lesioni personali nei confronti della donna. I poliziotti della Squadra Volante, unitamente alla Squadra Mobile, sono intervenuti presso un’abitazione di Via Gorizia per la segnalazione di un’aggressione di un uomo ai danni di una donna. Sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la sorella della presunta vittima la quale ha raccontato che quest’ultima era rincasata a metà mattinata molto agitata e con ecchimosi sul mento e sul collo, causati – a suo dire – dal fidanzato mentre si trovava a casa dell’uomo per un litigio, nella trascorsa ...