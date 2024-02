Taranto | bullismo | ecco perché siamo grati a Polizia e amiche del 15enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidiano: sabato scorso un giovane di 15 anni è stato salvato dallaallertata da duemeravigliose. La prima cosa da fare quando ci si trova davanti una persona aspirante suicida è instaurare un dialogo mirato a carpire le emozioni di quella persona e farle proprie. Si chiama empatia, ed è – in parole poverissime – la capacità di mettersi nei panni dell’altro che, sebbene possa sembrare scontata, non lo è affatto. La settimana scorsa, mentre giravo per la città di, mi sono imbattuta in un mucchio di persone radunate a discesa Vasto. C’erano ambulanze, auto delladi Stato e, per deformazione professionale, ho provato a capire cosa stesse accadendo guardando da lontano, senza intralciare le operazioni di sanitari e ...