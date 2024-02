Tagliavanti Camera di Commercio di Roma | “L’Ai Act va monitorato | ma orgogliosi per primo provvedimento in Ue”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Tutte le nostre imprese stanno lavorando direttamente o indirettamente con l'intelligenza artificiale. C'è stata un rapidità con cui è entrata nella nostra società che ne dimostra la sua potenza. L'Italia è un paese intermedio dal punto di vista delle tecnologie, le scelte più importanti ora si fanno negli Usa e in India ma noi non possiamo passare il tempo a sapere cosa accade lì e subirne le conseguenze, è importante che gli europei abbiano un polo in grado di controllare, non è un caso che proprio l'Europa ha fatto ilin tal senso. Se sarà efficace? Lo dovremmo monitorare, però dobbiamo essereche l'Europa sia stata la prima grande area ad aver fatto questo. E non è un caso, perché in Ue la dimensione culturale, sociale ed umana ha grande peso". Così, riferendosi alAct, Lorenzo, presidente delladidi, in occasione dell'evento aorganizzato insieme a Maker Faire Rome, dal titolo 'Governare l'Intelligenza Artificiale – Dove siamo, dove dobbiamo arrivare'.