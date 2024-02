Tabellone Atp Marsiglia 2024 | Hurkacz prima testa di serie | presente Lorenzo Musetti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città transalpina dal 5 all’11 febbraio. Il primo favorito del seeding è Hubert, in un draw decisamente di buon livello per essere di categoria ‘250. Tra le prime quattro teste dianche Grigor Dimitrov, Karen Khachanov e Ugo Humbert, quest’ultimo uno dei tanti francesi a caccia di un buon risultato. Tra i nostri c’è, che sfiderà Marterer all’esordio. COPERTURA TV MONTEPREMIATPQUARTI (1)b. Machac 6-3 6-4 (4) Humbert b. (5) Davidovich Fokina 6-1 6-4 (3) Khachanov b. Zhang 6-4 6-1 Rinderknech vs (2) Dimitrov SECONDO TURNO (1)b. ...

Il Tabellone dell’Atp 250 di Dallas 2024 , in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Tanti giocatori di casa tra ... (sportface)

Per il primo torneo su terra rossa del 2024 si vola in Argentina, per l’Atp 250 di Cordoba . Le prime quattro teste di serie riceveranno un bye e ... (sportface)

Il Tabellone dell’Atp 250 di Dallas 2024 , in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Tanti giocatori di casa tra ... (sportface)

Da Melbourne a Rotterdam. Riparte dall'Olanda la stagione di Jannik Sinner che giocherà l'ABN AMRO Open, torneo ATP 500 in programma dal 12 al 18 febbraio, in diretta su Sky Sport e in streaming su ...Il live e la diretta testuale del sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2024: ai nastri di partenza c'è Sinner.Si sono chiusi i quarti di finale del Chennai Open . Nel derby italiano andato in scena sul Centrale della metropoli indiana in chiusura di ...