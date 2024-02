Svizzera | prende in ostaggio 15 persone su un treno | ucciso

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nel corso della serata di ieri, intorno alle 18:35, un individuo ha tenuto ini passeggeri di unsulla tratta tra Baulmes e Yverdons-Les-Bains, nel Canton Vaud () . Si tratta di un richiedente asilo di 32 anni, di nazionalità iraniana e residente nel Cantone di Neuchâtel, che parlava farsi e inglese, secondo quanto comunicato dalla polizia vodese in una nota emessa più tardi. L'uomo era armato di un'ascia e un coltello, e ha costretto il macchinista a lasciare il suo posto e a unirsi agli altri passeggeri. Complessivamente, sono stati presi in15 individui, e l'uomo ha ordinato il fermo delpresso la stazione di Essert-sous-Champvent, tenendo chiuse le porte. Dopo essere stati allertati dallebloccate sul, la ...

